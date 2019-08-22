روسيا والصين تطلبان اجتماع مجلس الأمن لبحث الصواريخ الأميركية

2019/08/22 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طلبت روسيا والصين من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة، اليوم الخميس، لبحث “تصريحات مسؤولين أميركيين بشأن خططهم لتطوير ونشر صواريخ متوسطة المدى”.وتريد موسكو وبكين عقد جلسة للمجلس المؤلف من 15 عضوا تحت بند جدول الأعمال “تهديدات للسلام والأمن الدوليين” وطلبتا من مسؤولة شؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إطلاع المجلس على الأمر.[…]

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