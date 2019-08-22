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شاهد بالفيديو.. انتقادات واسعة لحملة انقرة بإقالة رؤساء البلديات.. والسلطات تدافع عن قراراتها - تقرير: فراس سعدون


شاهد بالفيديو.. انتقادات واسعة لحملة انقرة بإقالة رؤساء البلديات.. والسلطات تدافع عن قراراتها - تقرير: فراس سعدون
2019/08/22 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: LPj3xvgINFE

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