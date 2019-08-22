المالكي يدعو للإسراع بالتحقيقات لتحديد جهات

2019/08/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، إلى الإسراع بالتحقيقات والإجراءات التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية "المعادية" المتورطة باستهداف مقار عسكرية عراقية، مطالباً بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.وقال المالكي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه: "نجدد المطالبة بإلاسراع في التحقيقات والإجراءت اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها".وأضاف، أن "إعلان الحكومة عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات سيساعد في إلزام جميع القوى الشعبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية بتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة والقوات الأمنية في الدفاع عن سيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي".

ودعا المالكي الحكومة إلى "تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة وأمن وسماء العراق".

وكان رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي عد، اليوم الخميس، "استهداف" مقرات الحشد في معسكر صقر وقاعدة بلد "أول الغيث التآمري" على الحشد الشعبي، معتبراً دخول إسرائيل "مجالنا الوطني إعلان حرب" ضد العراق وشعبه وسيادته.

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