2019/08/22 | 14:23

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القضاء يصدر بياناً بشأن "الجثث المجهولة في بابل"

كلمة – بابل

أصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية توضيحاً بشأن الجثث

المجهولة في بابل.

وقال رئيس المحكمة القاضي حيدر جابر في بيان لمجلس القضاء الأعلى ،

إن "هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة"، لافتا إلى

أن "هناك عددا من الأوراق التحقيقية منها في محكمة تحقيق الشوملي

ومنها في محكمة تحقيق الحلة ومحاكم أخرى تابعة لرئاسة استئناف بابل

خلاصتها العثور على جثث مجهولة سواء في النهر الثالث في ناحية

الشوملي أو مناطق متفرقة من بابل وبفترات متعاقبة".

وأضاف رئيس الاستئناف أن "قضاة التحقيق في حينه اتخذوا إجراءاتهم

التحقيقية للتعرف على هوية هذه الجثث وذويهم، وبعد مرور فترة طويلة

وتطبيقا لأحكام قانون الصحة العامة وقانون الطب العدلي فقد تم أخذ

البصمة الوراثية لها وجرى منح الأذن أصوليا لدفنها بعد أن بقيت مدة

طويلة دون أن يراجع أحد للمطالبة بها أو التعرف عليها".

ولفت القاضي إلى أن "قضية العثور على جثث مجهولة وعدم ثبوت هويتها

ليست بجديدة وموجودة في كثير من محاكم البلاد، وقد تكون عن حوادث

جنائية اعتيادية أو إرهابية"، مشيرا إلى أن "موضوع مجهوليتها

ووجودها في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها عائدة

لمكون أو منطقة محددة".

وأكمل أن "الأجهزة التحقيقية توصلت في بعض تحقيقاتها إلى عائدية بعض

الجثث واتخذت الإجراءات التحقيقية ضد الجناة ومنهم من صدر الحكم

بإدانته وتلقى العقوبة العادلة".

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