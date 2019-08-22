اجتماع الرئاسات الثلاث في بغداد

2019/08/22 | 14:23

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كلمة - بغداد

عقد اليوم الخميس، اجتماع للرئاسات الثلاث في قصر السلام

ببغداد.

وحضر الاجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل

عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويناقش الاجتماع بحسب مصادر المستجدات السياسية وتداعيات قصف مخازن

أسلحة واعتدة الحشد الشعبي".

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