استطلاع جوي في شمال البغدادي وصولا الى الثرثار يظهر خلوها من “داعش”

2019/08/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن قيام القيادات الأمنية بعمليات استطلاع جوية شمال ناحية البغدادي وصولا الى بحيرة الثرثار.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “امر فرقة المشاة السابعة اللواء الركن رعد البشر وبصحبة عدد من القيادات الامنية استطلعت وعلى متن طائرة تابعة للطيران الجيش المناطق المحصورة بين شمال […]

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