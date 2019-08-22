2019/08/22 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، العثور على 4 اوكار لداعش واوراق مدون فيها صرف مبالغ ماليه لعناصر داعش في كركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 4 اوكار لداعش واوراق بصرف مبالغ مالية للتنظيم في كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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