العثور على 4 اوكار لداعش واوراق بصرف مبالغ مالية للتنظيم في كركوك

2019/08/22 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، العثور على 4 اوكار لداعش واوراق مدون فيها صرف مبالغ ماليه لعناصر داعش في كركوك.

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