(قلعة طاهر) متعة القراءة وفائض السرد

2019/08/22 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغة شعرية طرية آسرة، حية، نابضة بألوان وبروائح المكان، شيد حسن السلمان عمارته السردية "قلعة طاهر" عمله الروائي البكر بعد تجاربه الكتابية المتتالية التي تنوعت بين الشعر والقصة القصيرة والنقد الثقافي.الرواية صدرت بـ 168 صفحة من القطع المتوسط عن دار نينوى للنشر والتوزيع في دمشق أواخر عام 2017 واشتملت على مجموعة فصول قصيرة لم تحمل عناوين فرعية حيث اعتمدت التقطيع المشهدي للأحداث كما هو مدون على غلافها الأخير.اللغة الشعرية وأسلوب التقطيع المشهدي اللذان سبكت بهما الرواية - وأزعم أن من طالعوها يشاطرونني الراي – تشدان القارىء وتتملكانه فلا يجد فكاكا من إغراء مواصلة القراءة إلى آخر كلمة في السطر الأخير من المتن الحكائي دون أن يتسلل إليه الملل، كما يحدث في غالب الروايات العراقية التي صدرت خلال العقد الأخير.وشخصيا اعتبرها واحدة من النصوص السردية التي تشع بمتعة القراءة.هذا الإطراء المستحق لمعظم مشاهد الرواية عكر صفوه للأسف عديد العثرات التي كبا عندها السرد والمشاهد المصطنعة المقحمة التي أثقلت نسيج الرواية دون أن تضيف لها شيئا، وهي كما أرى إخفاقات لا يمكن التغاضي عنها وأظن أن استعجال الكتابة وطبع الرواية ونشرها من لدن المؤلف هي من أسباب تلك الكبوات.والمستغرب في الأمر أن السارد واحد من المشهود لهم بالنشاط والمثابرة في حقل النقد الأدبي والثقافي فكان من المفترض أن يخضع خطاطته الروائية البكر لفحوصات مشغله النقدي وتشذيبها وصقلها قبل دفعها للنشر لتحلَق بعد ذلك سليمة معافاة إلى رفوف المكتبات وأيادي القراء.لقد ارتكز السلمان في بناء قلعة طاهر على ثلاث مرجعيات أولاهما تاريخية (أواخر سنوات الملكية العراقية وانتفاضات فلاحي الجنوب ضد ظلم وقسوة بعض شيوخ الإقطاع ختاما بثورة يوليو/تموز 1958) والثانية اجتماعية (نمط حياة وعادات وتقاليد مجتمع حافات أهوار الجنوب في محافظة ميسان تحديدا) والمرجعية الثالثة متخيلة لا تخلو من شطحات تنزاح بعيدا في اللامعقول معتمدا النسق التضميني لشذرات من هذه المرجعيات بالتلميح الخاطف تارة وبالتصريح التقريري المسهب تارة أخرى في تشكيل البنية وتأثيث الفضاء الحكائي.محور الرواية يدور حول الشيخ الإقطاعي طاهر وعائلته وحاشيته الصغيرة ضمن قرية قائمة على نهر صغير عند حافات الهور، وقد استعرض السلمان مع تتابع مشاهد السرد الحراك اليومي لسكنة القلعة وبعض الشخصيات الثانوية من سكان القرية وسلوكها الاجتماعي ومعارفها المكتسبة والأعراف والتقاليد والسنن المتحكمة في أقدارها وأثر الانقلاب العسكري على الحكم الملكي عام 1958 في تحديد مصائرها.السلمان لم يشر ولو تلميحا وهو يراصف مشاهد الرواية إلى أية علاقة اجتماعية تفرضها صلة القرابة بين الشيخ طاهر وأفراد عشيرته ضمن جموع فلاحي القرية أو بعض بيوتاتها بل قدمه لنا منقطع الصلات إلا مع أفراد أسرته وحاشيته، وكأن الصدفة وحدها قد أوجدته في هذا المكان وأسبغت عليه امتياز المشيخة وامتلاك الأرض والتحكم بالآخرين.كما أنه قفز وتغافل عن ذكر أي سبب أو مبرر لانتفاضة جموع الفلاحين على أسرته وحاشيته إثر انقلاب الحكم وموته في نهاية الحكاية حيث تم إحراق صرائف القلعة بعد نهب محتوياتها وإذلال وطرد سكانها صحبة جثة الشيخ إلى المجهول، انتفاضة جمهور متخم ومتورم بالأحقاد والكراهية تجاه هذا الأقطاعي.رغم أن السلمان كان قد قدمه بصورة الإقطاعي المتنور المضياف الكريم المتواضع، المعتدل في تصرفاته وسلوكه وتعامله مع الفلاحين إلى حد مقبول قياسا بما عرف عن بعضهم من بدائية وقسوة وظلم وتعسف وطغيان، والأنكى أن الراوي سبق وأن رفدنا بأكثر من حادثة تبين بشكل جلي مدى مقبولية الإقطاعي في نفوس فلاحيه وأفراد عشيرته واحتفائهم به، ونستذكر هنا بعض ما ورد في الرواية:فلاحو القرية مع نسائهم وأطفالهم يتجمعون قرب مضيف الشيخ للاحتفال بوصول سيارة المرسيدس التي اقتناها حيث لهجت ألسنتهم بالخير والبركة وطولة العمر مصحوبة بزغاريد النساء (ص 27).سخاء الشيخ على بعض الفلاحين قبيل كل عيد وشرائه الملابس الجديدة لهم ولعيالهم أسوة بعياله وحاشيته دون تمييز في نوعية الكسوة وثمنها (ص 36).احتفال القرية وعشيرة الشيخ بمناسبة فوزه بمقعد في مجلس النواب الوطني حيث (توجهت أفخاذ وبطون وعوائل عشيرة الشيخ إلى الولاية وبعضها رابط على طول الطريق الترابي الواصل ما بين الولاية والقرية؟ (ص96). ولو سلمنا، وان بلا قناعة، بمشروعية انتفاضة الفلاحين بعد كل صور الولاء هذه، فإن تساؤلا ملحا يفرض نفسه هنا: أين اختفت عشيرة الشيخ وبطونها وبيوتاتها أثناء وبعد الهجوم على أهل ابنهم الشيخ طاهر، وهل بالإمكان استساغة تحييدهم أو تغييبهم من قبل السارد في موقف عصيب كهذا ضمن مجتمع أقل ما يوصف به أنه مجتمع عشائري تسوده العصبية القبلية بامتياز؟ فائض السرد:لجأ السارد في سعيه لتضخيم حجم الرواية إلى حشر مجموعة من المشاهد وبلا مبرر ضمن جسم الحكاية، تلك المشاهد التي بالإمكان فرزها كقصص مستقلة بذاتها، شكلت بمجملها فائض سرد لا طائل من ورائه سوى الإطالة، بل وأخلّ برشاقة المتن دون أن يضيف شيئا، ولم تكن له أية لازمة لتمام الحبكة أو إغناء المضمون، بل وأكل من جرف صقل تماسك الرواية ورشاقتها.فثيمة الرواية – رغم اعتماد السارد المشاهد المتتالية كأسلوب للتقطيع في البناء – جوهرية ومتشظية في آن معا جوهرية في المناخ العام لفضاء السرد ومتشظية بانزياحات هذه القصص الجانبية التي تناءت بعيدا لتشكل جوهريات مستقلة بذاتها.ونرى أن لجوء السارد لإضافة ما تراءى له بهارا لطبخته الروائية لإغراء وتشويق وإغواء القارىء بالتهامها قد انقلب بالضد مما كان يأمل، فهذه المشاهد المحشورة قسرا لم تعدُ كونها مسطحات جانبية توزعت ضفتي نهر الحكاية تضطرك إلى خوضها ومن ثم معاودة الإبحار دون أن تجني من هذا الانزياح الجانبي دخولا وخروجا إلا هدر الوقت بلا أية معلومة قد تكون مستلزمة لاستيعاب فحوى الحكاية، ومن أمثلة هذا السرد الفائض: قصة لص الماشية الغريب وتفاصيل معاقبته قبل طرده من القرية (ص 58).حادثة قيام أحد أبناء الفلاحين بقتل بقرة وامرأة ستينية عن طريق الخطأ وتفاصيلها المملة (ص 63).قصة هروب نعيمة وقاسم إلى المدينة والإسهاب في وصف بعض أزقتها وأسواقها وتعداد أنواع السلع والبضائع وتاريخ بناء السوق الكبير وأسماء البنائين وإيراد جردة بأسماء الأطباء والتوسع في سيرة الطبيب اليهودي داود كباي وإحسانه على فقراء المرضى ناهيك عن الاسترسال في شرح قصة النبي العزير المعروفة للجميع (ص115-122).وهذه الحكاية بالذات تستل قارىء الرواية رويدا رويدا وتسرح به بعيدا لتفصله لاحقا عن المناخ العام للرواية باترة استرسال القراءة، شخصيا بدت لي وكأنها فاصل من فواصل القطع التي تلجأ إليها برامج الميديا، وكأني بالسارد يقطع علينا استرسال القراءة عند الصفحة 114 مقحما قصة نعيمة وقاسم بعبارة (فاصل ونواصل).

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