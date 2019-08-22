لماذا لم يعترف المازني بمكانة مي زيادة في الأدب العربي؟

2019/08/22 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مولود بن زادي كثيرة هي أسماء أرباب القلم وأئمة الفكر وزعماء السياسة والدبلوماسيين ورجال الدين المتيّمين الذين التفوا حول مي زيادة وغمروها إعجابا وحبا وكلاما طيبا.من هؤلاء الأديب المهجري جبران خليل جبران، وعميد الأدب العربي طه حسين، ومحمود عباس العقاد وأحمد لطفي السيد، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والمفكّر شبلي شميل، وشيخ الشعراء إسماعيل صبري وأمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر الثائر ولي الدين يكن، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وشاعر القطرين خليل مطران والأديب مصطفى صادق الرافعي، والكاتب أنطوان الجميل ومنصور فهمي.اقترنت أسماؤهم جميعا بفراشة النثر، مي زيادة، فلا نكاد نجد منشورا أو مؤلفا تناول مي زيادة إلاَّ ويذكر بعض هذه الأسماء، لكن، ماذا عن أولئك الذين لم يحبوا مي زيادة ولم يبالوا بها، ولا بوجودها، ولم يعترفوا بمكانها بين أدباء عصرها؟ من هؤلاء الأديب والناقد والصحافي المعروف إبراهيم المازني.قليلة هي المؤلفات التي تناولت قصته مع مي زيادة، نذكر منها على وجه الخصوص كتاب «الذين أحبوا مي وأوبريت جميلة»، تأليف كامل الشناوي، الذي صوّر لنا بقدر وافر من التفصيل هذه العلاقة المضطربة.الأديب الذي تجاهل مي زيادةاللافت في سيرة المازني أنه لم يبال بكتابات مي زيادة، ولا بمكانها، وكان يتصرف معها كما لو كانت غير موجودة.ولم يكن يتردد في إبلاغ تلامذته وأصحابه بذلك.فمي زيادة في نظره، توجد كإنسان، وتوجد ربما كصاحبة أكبر صالون أدبي، لكنها لا توجد كأديبة أو مبدعة.وبينما كان يتسابق الأدباء والمفكرون والسياسيون لمجالستها ومحادثتها، سعى المازني لتجنّب لقائها والتعرف عليها، إلى أن تفاجأ يوما بوصول رسالة منها تدعوه إلى زيارة صالونها.كانت تلك بطاقة مكتوبة بخط جميل، مثلما كشف المازني نفسه، دعته فيها إلى زيارتها في صالونها الأدبي يوم الثلاثاء.المازني أساء الظن بهاكان رد فعله في البداية الاستغراب وسوء الفهم.فقد خالها استأجرت أحد الخطاطين لكتابة الرسالة بذلك الحسن والرونق، ولم يكن يرى ضرورة لذلك.يقول عن ذلك: «استغربت يومئذ حسن الخط، وتوهمت أنها استكتبت أحد الخطاطين، وعددت هذا من التكلف الذي لا داعي منه، ولما كنت أمقت التكلف وأنفر من الاجتماعات الكبيرة، فقد زهدت في الزيارة التي دعيت إليها».وكانت مي زيادة قد أهدته مؤلفين من مؤلفاتها، لكنه لم يبد أي اهتمام بهما، فراح يدرس كتبا أخرى ولم يبحث فيهما.ورغم كل ذلك فإن مي زيادة لم تؤاخذه.وها هي تتكرم بدعوته إلى صالونها.وهكذا نكتشف خصالا أخرى لمي زيادة من صبر وسعة صدر وتسامح ومغفرة.وقد اعترف المازني نفسه بخصالها حيث قال: «لابد أن تكون (مي زيادة) مرهفة الاحساس، عظيمة مروءة القلب، رحيبة الأفق، وأنها على كل حال، لابد أن تكون ظريفة».ونكتشف، في المقابل، جانبا من شخصية المازني، ذلك الشخص الغليظ الجاف والمتكبر إلى حد الاستخفاف بالآخرين.المازني نفسه يعيننا على رسم صورة شخصيته، حيث يقول معاتبا نفسه: «عسى أن تكون قد حملت ذلك مني على محمل الغرور أو الطيش أو الحماقة التي يركب بها الشباب الحياة.»اعترف بذنبه تجاههالكنّ المازني في ما بعد اعترف بذنبه تجاهها، ويعود الفضل في ذلك بالتأكيد إلى صديقه الحميم العقاد الذي وضح له أن الدعوة كتبت بخط يد مي زيادة نفسها، وليس بواسطة خطاط مثلما كان يتوهم.يقول عن ذلك: «وأحسب أن الأستاذ العقاد هو الذي هوّن عليّ الأمر، وشجعني على قبول الدعوة، وعرّفني أنّ هذا خط يدها، لا خط خطاط».ووصل به البوح إلى حد الاعتراف بأنه كان سيئ الأدب معها: «كنتُ سيئ الأدب معها، أو قليل العقل».ويمضي المازني في معاتبة نفسه من خلال بوح نادر في الأدب العربي، فيقول مشيرا إلى هدية مي زيادة له: «كانت أهدت إليّ كتابيها «الصحائف» و»ظلمات وأشعة» فألفيت نفسي نافرا غير مستعد لحسن الرأي فيهما… ولم أتناول كتابي مي بأي بحث، وإنما كتبت ما كتبت لمناسبة إهدائهما إليّ، وكانت هذه قلة ذوق على التحقيق».ويمضي المازني في بوحه أبعد من ذلك إلى حد اعترافه بوقوعه في فخ الاستهانة والاحتقار: «وكان إهمال إبداء الرأي لا يخلو من معنى الاستخفاف، فبأي وجه ألقاها وقد صنعت ذلك؟».

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