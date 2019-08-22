ظريف: إيران مستعدة للعمل على المقترح الفرنسي بشأن الاتفاق النووي

2019/08/22 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران مستعدة للعمل على المقترح الفرنسي بشأن الاتفاق النووي.

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