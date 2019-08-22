فتح باب التقديم للقبول المباشر لطلبة ذوي الشهداء للدراسات الاولية

2019/08/22 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن حيدر الشريفي مدير القسم العلمي في مؤسسة الشهداء اليوم الخميس، عن موافقة رئيس مؤسسة الشهداء وكاله نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد عن

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