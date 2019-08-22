رئيس مجلس ديالى لـ”المعلومة”: نحتاح إلى 60 الف وحدة سكنية لمعالجة الأزمة الخانقة

2019/08/22 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الخميس، عن حجم العجز السكني في عموم مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة بحاجة ماسة لبناء 60 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الخانقة التي تمر بها.وقال الدايني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “محافظة ديالى تمر بازمة سكن خانقة مستمرة منذ سنوات عدة لافتا الى ان المحافظة […]

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