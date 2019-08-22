2019/08/22 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الجمارك العامة، اليوم الخميس، عن إحباط إدخال كمية من البطاطا مصابة بـ” خنفساء بكلار أديو” في منفذ المنذرية الحدودي.وقالت المديرية في بيان لها , إنه ” تم إعادة إصدار إرسالية بطاطا مصابة بآفة زراعية (خنفساء بكلار اديو)”.وأضافت , أن ” إعادة الإصدار جاءت بناءاً على تقرير شعبة الحجر الزراعي “، مشيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط كمية من البطاطا مصابة بـآفة زراعية في العراق النعيم نيوز.

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