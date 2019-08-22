2019/08/22 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائم مقام مدينة مهران “أسد قاسمي” عن جهوزية المنفذ الحدودي مع العراق لتوافد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام .وقال قاسمي : “إن جميع البنى التحتية مهيئة خلال هذه الفترة لاستقبال الزوار”, مؤكداً أن الإمكانيات المتوفرة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة.كما أشار إلى حذف تأشيرة الدخول للعراق خلال أيام الزيارة , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن جهوزية منفذ مهران الحدودي لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) النعيم نيوز.

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