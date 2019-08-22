العراق يبلغ الأردن سعيه لتوفير تسهيلات القطاع الاقتصادي

2019/08/22 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس، سعي المجلس توفير كل التسهيلات؛ لتطوير القطاع الاقتصادي

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