الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية ارهابية ثانية خلال اسبوع في الرمادي

2019/08/22 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية ثانية خلال اسبوع في الرمادي .وذكر بيان للمديرية انه :” للمرة ثانية وخلال أربعة أيام تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية ثانية والقاء القبض على الرؤوس الستة المدبرة والمخططة فيها “، مبينا :” ان هذه الخلية كانت تعمل على شكل مجاميع صغيرة […]

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