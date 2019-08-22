2019/08/22 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تسود العديد من المعتقدات المتوارثة عبر الأجيال، والتي لا يزال الكثيرون يعتمدون عليها في التعامل مع الأمراض والأعراض الصحية المختلفة.وللوقوف على مدى صحة بعض من هذه المعتقدات، تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى بعض الأطباء، وطلبت رأيهم فيما يتعلق بهذه المعتقدات: 1- الإكثار من الطعام للتغلب على نزلات البرد يعتقد البعض أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 معتقدات صحية شائعة أثبت العلم خطأها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 معتقدات صحية شائعة أثبت العلم خطأها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).