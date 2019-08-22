2019/08/22 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران عن منظومة صاروخية متنقلة سطح/جو بعيدة المدى تم تصنيعها محلياً .وعرض التلفزيون الإيراني لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي “باور-373”.وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، إنها متطورة أكثر من منظومة “إس-300” وقريبة من منظومة “إس-400” الروسية.وأعلن عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تزيح الستار عن منظومة صاروخية جديدة النعيم نيوز.

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