2019/08/22 | 14:49

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الصور الاولى من داخل خان شيخون بعد سيطرة الجيش السوري عليها

ظهرت صور دخول وحدات الجيش السوري ، إلى الأحياء الغربية من مدينة خان

شيخون..وأفاد مصدر ميداني في ريف إدلب بحسب موقع "مراسلون" أن وحدات الجيش

السوري أنهت انتشارها في المدينة وسط الاستمرار في عمليات التمشيط و

إزالة العبوات الناسفة والألغام.من جهتها ، نشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صور من داخل أحياء

مدينة خان شيخون انتشر فيها الجيش السوري مؤخرا ً .

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