2019/08/22 | 14:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر علي الفريداوي في ضيافة #كَلايد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uujLVBuu99M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر علي الفريداوي في ضيافة #كَلايد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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