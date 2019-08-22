2019/08/22 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، هدم أربعة أوكار تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك.وقال معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعات المستمرة للأوكار عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن هدم 4 أوكار لداعش في كركوك وكالة خطوة برس.

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