بالصور:ادارة نادي كربلاء تجري انتخاباتها في مقهى شعبي

2019/08/22 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت احدى المقاهي الشعبية في محافظة كربلاء انتخابات الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي وبحضور 141 شخص من اعضاء الهيئة العامة لنادي كربلاء والبالغة 180 شخصا وجرت الانتخابات وفق قانون 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988 وبإشراف لجنة خاصة مكلفة باجراء الانتخابات مؤلفة باسم جمال رئيسا وفراس سهم نائبا لرئيس اللجنة ومحمد صبيح مشاورا قانونيا وظاهر حسن عضوا وعباس عبد الكريم عضوا.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية "في بداية المؤتمر الانتخابي تمت المصادقة على التقريرين المالي والاداري وبعد ذلك اعلن احمد هدام رئيس الهيئة الادارية عن حل ادارة النادي وفقا للقانون بعد ذلك جرت عملية التصويت والتي اسفرت عن فوز كلا من احمد هدام وصاحب عباس وعبد الامير هويدي ومشتاق صلال وحسنين عبد عون وحسين مطر وحسن عباس واحمد عباس ووليد حسين ومؤيد عبيس بعضوية الادارة.

واضاف مراسلنا بعدها جرت عملية التصويت لتوزيع المناصب والتي اسفرت عن فوز احمد هدام بمنصب الرئيس وعبد الامير هويدي بمنصب نائب الرئيس وصاحب عباس بمنصب امين السر ووليد حسين بمنصب الامين المالي.واحتفظ الفائزين الباقين بمنصب العضوية.

وكان من المقرر ان يقام المؤتمر الانتخابي في فندق البارون ب‍كربلاء، لكن حكومة كربلاء، رفضت ذلك، مما دفع اللجنة المشرفة اقامة المؤتمر في "كوفي شوب" يدعى "باشوات كربلاء".

مدرب نادي كربلاء السابق ينتقد انتخابات النادي:الانتخابات جرت في مقهى لذلك فالنادي لايمثلني

وانتقد لاعب ومدرب نادي كربلاء السابق ميثم داعي الحق، اليوم الخميس، انتخابات نادي كربلاء التي جرت عصر امس الاربعاء، مبيناً، ان الانتخابات جرت بسرية ولم يعلن عنها الا قبل اربع ساعات من اجرائها.

وكان رئيس نادي كربلاء، احمد هدام قد اعلن امس الاربعاء، ان الحكومة المحلية في كربلاء منعت اقامة انتخابات الهيئة الادارية للنادي والتي كان من المزمع اقامتها في الساعة الرابعة من عصر الاربعاء في فندق البارون مما اضطر النادي لنقلها الى "كافيه" باشوات كربلاء.

واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، في (23 تموز 2019)، ان المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.

فيما اعتبر رئيس نادي كربلاء قرار مجلس محافظة كربلاء حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء بانه غير ملزم لادارة النادي لاسباب قانونية، موضحا، ان حل الهيئة الادارية هي من صلاحيات الهيئة العامة او لوجود فساد مالي واداري.

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