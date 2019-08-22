2019/08/22 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقاعد العامة تكشف حجم الإيرادات التي حققتها

كلمة - بغداد

أعلنت دائرة التقاعد العامة، يوم الخميس، عن تحقيقها

إيرادات بأكثر من 133 مليار دينار.

وذكرت الدائرة في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، ان "عدد المشاريع التراكمية المشمولة باحكام

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لغاية 30-6-2019 بلغت

(66,320) ألف مشروع، فيما بلغ عدد العمال التراكمي المشمولين باحكام

القانون (232,882) عاملا".

وأضافت انه "بلغت الايرادات الكلية لغاية 30-6-2019 اكثر من (133)

مليار دينار اي بزيادة مقدارها (33 %)، فيما بلغ اجمالي النفقات

للدائرة نحو (49) مليار دينار".

وتابعت ان "الدائرة حققت فائضا نقديا نحو (84) مليار دينار اي ما

نسبته (63 %) من اجمالي الايراد، فيما بلغت الديون التراكمية لغاية

31-12-2018 اكثر من (50) مليار دينار، إذ حققت اقسام الضمان في

محافظات (نينوى، والنجف، وذي قار، وبغداد) زيادة في تحصيل الديون،

بينما انخفضت نسبة استحصال الديون لكل من (الانبار، وصلاح الدين،

وبابل)".

وأشارت الى ان "الدائرة سجلت ارتفاعا في اعداد الشمول الجديد بنسبة

(14 %) مقارنة بنفس المدة لعام 2018، إذ كان العدد (3033) مشروعا

واصبح (3459) مشروعا، في حين سجلت ارتفاعا في عدد العمال المضمونين

الجدد بنسبة (39 %) مقارنة بنفس المدة لعام 2018، إذ كان العدد

(19347) عاملا واصبح (26936) عاملا مضمون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد العامة تكشف حجم الإيرادات التي حققتها) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد العامة تكشف حجم الإيرادات التي حققتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).