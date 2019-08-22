مقتل إيزيدية على يد نساء داعش في سوريا

2019/08/22 | 14:54

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كلمة - بغداد

أفاد ناشط إيزيدي، يوم الخميس، بمقتل فتاة مختطفة من

المكون الإيزيدي، على يد نساء تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال الإعلامي العراقي الإيزيدي، عيسى سعدو، إن فتاة إيزيدية في

العشرينيات من عمرها، قتلت إثر ضرب مفضي إلى الموت على يد عائلات

ونساء تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم أمس، في داخل مخيم الهول الكائن

في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، نقلا عن سبوتنيك.

ونوه سعدو إلى أن الفتاة الإيزيدية اختطفها عناصر "داعش" من سنجار

أثناء الإبادة، في مطلع آب عام 2014، وقتلت بسبب محاولتها الهرب من

سطوة عائلات التنظيم الإرهابي.

وكشف الناشط والإعلامي الإيزيدي عن عمليات بحث تجريها قوات "الأسايش

الكردية" المسؤولة عن حماية مخيم الهول، لإعادتها إلى سنجار.

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