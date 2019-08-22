2019/08/22 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدفع غياب الفوارق الجوهرية بين برامج الأحزاب الإسرائيلية ووعودها الانتخابية، المعلّقين العبريين، إلى اعتبار أن نزال أيلول/ سبتمبر المقبل سيكون بين ثلاثة «ليكودات»، محور خلافها الرئيس بقاء بنيامين نتنياهو أو رحيله.وفي ظلّ تتالي المؤشرات إلى أن النتائج لن تفارق ما أفضت إليه الانتخابات الماضية، لا يجد نتنياهو بدّاً من السعي إلى مكسب إضافي يسهّل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخابات «الكنيست الـ22»: الأحزاب المتنافسة كلّها «ليكود» النعيم نيوز.

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