طليب وعمر… وتآمر نتنياهو وترامب لمحاربة الحريات

2019/08/22 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيام إسرائيل بمنع النائبتين الهان عمر ورشيدة طليب من دخول فلسطين المحتلة تأكيد لمدى الخوف الذي يعتري قيادة إسرائيل من الأصوات النقدية.

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