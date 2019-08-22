  النصر: الفصل التشريعي الثاني سيشهد استجواب وزراء وربما الحكومة برمتها

2019/08/22 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، باستجواب الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي، فيما أكد ان المسؤولية الاخلاقية تحتم علينا الا نقف مكتوفي الايدي.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "المسؤولية الاخلاقية تحتم علينا الا نقف مكتوفي الايدي وننتظر 4 سنوات اخرى تضيع على بلدنا نخسر فيها منجزات المرحلة السابقة".

وبينت نوري انه "في الفصل التشريعي القادم ستكون لنا خطوات واضحة لاستضافة واستجواب وزراء وربما الحكومة برمتها".

وعن وجود بديل لعبدالمهدي، في حال سحبت الثقة عنه، أكدت ان "البديل بالنسبة لنا في النصر جاهز، ولدينا رؤية لادارة البلد و قائد مجرب ناجح و دعم شعبي ومن حق اي كتلة اخرى ان تقدم مرشحها ومن يحوز ثقة الاغلبية سندعمه ونقف الى جنبه ونراقب اداءه خدمة لمصالح البلد اولاً واخيراً".

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