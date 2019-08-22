القضاء يصدر توضيحا بشأن الجثث مجهولة الهوية في بابل

2019/08/22 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراصدر مجلس القضاء الاعلى، يوم الخميس، توضيحا بشأن الجثث المجهولة في بابل، لافتا إلى اتخاذ محاكم التحقيق الإجراءات القانونية بشأنها.

وقال القاضي حيدر جابر رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية، في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة"، مبينا، أن "هناك عددا من الأوراق التحقيقية منها في محكمة تحقيق الشوملي ومنها في محكمة تحقيق الحلة ومحاكم أخرى تابعة لرئاسة استئناف بابل خلاصتها العثور على جثث مجهولة سواء في النهر الثالث في ناحية الشوملي أو مناطق متفرقة من بابل وبفترات متعاقبة".

وأضاف جابر، أن "قضاة التحقيق في حينه اتخذوا إجراءاتهم التحقيقية للتعرف على هوية هذه الجثث وذويهم، وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا لأحكام قانون الصحة العامة وقانون الطب العدلي فقد تم أخذ البصمة الوراثية لها وجرى منح الأذن أصوليا لدفنها بعد أن بقيت مدة طويلة دون أن يراجع أحد للمطالبة بها أو التعرف عليها".

ولفت القاضي إلى، أن "قضية العثور على جثث مجهولة وعدم ثبوت هويتها ليست بجديدة وموجودة في كثير من محاكم البلاد، وقد تكون عن حوادث جنائية اعتيادية أو إرهابية"، مشيرا إلى، أن "موضوع مجهوليتها ووجودها في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها عائدة لمكون أو منطقة محددة".

وأكمل رئيس الاستئناف، أن "الأجهزة التحقيقية توصلت في بعض تحقيقاتها إلى عائدية بعض الجثث واتخذت الإجراءات التحقيقية ضد الجناة ومنهم من صدر الحكم بإدانته وتلقى العقوبة العادلة".



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