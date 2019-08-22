النزاهة تحدد ايجار عقارات الدولة المميزة بـ 15-30٪ من راتب المسؤول

2019/08/22 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتحت هيئة النزاهة مكتب رئيس الوزراء بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسبٍ تتراوح بين (15% -30%) من الرواتبة الكلية لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015).ودعت الهيئة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مدَّةٍ مُحدَّدةٍ، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائيَّة المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المُتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز.

وأكدت في بيان، أنه تمَّت مفاتحة بعض الوزارات بشأن اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المُسجَّلة باسم الكيانات المُنحلة والمحظورة وفق القانون.

وكشفت، عن توجيه رئيس الوزراء بتأليف لجنةٍ تتولى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات المالية المترتبة بذمة شاغليها.

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