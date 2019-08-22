2019/08/22 | 15:52

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الحلبوسي: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

بغداد/..



استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وأبرز تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه "حرص العراق على تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطويرها مع المملكة الأردنية، وسعي مجلس النواب إلى توفير كل التسهيلات؛ لتطوير القطاع الاقتصادي والاستثماري من خلال القوانين والتشريعات وبما يدعم توفير بيئة استثمارية آمنة".

من جهته أبدى السفير الأردني دعم بلاده لاستقرار العراق، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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