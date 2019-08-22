2019/08/22 | 15:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف نائب رئيس نادي القوة الجوية، وليد الزيدي، عن تعاقد النادي مع شركة Adidas المتخصصة بملابس الرياضية، مبيناً أن الشركة ستضع تصميمات خاصة للفريق. وقال الزيدي , إن ” الشركة العالمية Adidas تتعامل مع فريق القوة الجوية بوضعية خاصة، كونه يمتلك واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في القارة الصفراء ” ، لافتاً إلى أن ” …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“Adidas” تجهز فريق القوة الجوية بتصاميم خاصة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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