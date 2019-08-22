2019/08/22 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس نادي القوة الجوية، وليد الزيدي، عن تعاقد النادي مع شركة ‏Adidas‏ المتخصصة ‏بملابس الرياضية، مبيناً أن الشركة ستضع تصميمات خاصة للفريق.‏ وقال الزيدي , إن ” الشركة العالمية ‏Adidas‏ تتعامل مع فريق القوة الجوية بوضعية ‏خاصة، كونه يمتلك واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في القارة الصفراء ” ، لافتاً إلى أن ” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “Adidas”‏ تجهز فريق القوة الجوية بتصاميم خاصة النعيم نيوز.

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