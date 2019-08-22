المهاجرون.. ربع سكان ألمانيا

2019/08/22 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف مكتب الإحصاء الألماني أن #الأشخاص الذين يتحدرون من خلفيات مهاجرة في ألمانيا أصبحوا يمثلون أكثر من ربع عدد السكان.وبحسب آخر تقارير المكتب، أن «أعداد […]

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