2019/08/22 | 15:56

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إئتلاف نوري المالكي يدر على تصريحات هوشيار زيباري

كلمة -

بغداد

اصدرت كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية بزعامة نوري

المالكي، يوم الخميس، بيانا بشأن تصريح وزير الخارجة الاسبق، هوشيار

زيباري، بحق زعيمها نوري المالكي.

واعربت الكتلة في بيان ورد لـ "موقع كلمة

الإخباري" عن "استغرابها لما تضمنته تصريحات الوزير الأسبق

هوشيار زيباري في احدى مقابلاته الصحفية"، مبينة أن "تلك التصريحات

لم تكن دقيقة وان السيد نوري المالكي كان حريصا على أمرين الاول

الحفاظ على هيبة الدولة والثاني عدم استهداف المتظاهرين، وحرص على

ان يكون التعاطي مع التظاهرات المطلبية منسجم مع بنود الدستور

والقانون ، ولم تكن هنالك خشية منها ".

ودعت الكتلة "جميع القوى السياسية الى نبذ الخلافات والعمل على

توحيد الصفوف، والانشغال بالهموم الوطنية والعمل على استقرار

الاوضاع السياسية في ظل الدستور من اجل تقديم الخدمة للمواطن

العراقي ".

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