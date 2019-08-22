القبض على قيادي بداعش في صلاح الدين

2019/08/22 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

ألقت قوة أمنية، على قيادي في تنظيم داعش في مدينة سامراء

جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني "من خلال جمع المعلومات الدقيقة

والمتابعة المستمرة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن

وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على احد قادة داعش

الإرهابي في سامراء والمطلوب وفق احكام الفقرة 4/ ارهاب حيث كان

يعمل في مايسمى ولاية سامراء".

وأضاف ان الارهابي "مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية ضد قواتنا

الأمنية والمواطنين، وقد تمت إحالته للقضاء للإكمال أوراقه

التحقيقية".

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