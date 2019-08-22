2019/08/22 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم توزيع الرواتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الإتحادية ترسل رواتب موظفي إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الإتحادية ترسل رواتب موظفي إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).