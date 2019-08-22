لجنة الأمن والدفاع: يجب التعاقد مع إيران لتقوية منظومة الدفاع الجوي العراقي

2019/08/22 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاجة العراق العاجلة إلى تقوية منظومة الدفاع الجوي وذلك من خلال التعاقد مع إيران.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي إن العراقيين يملكون حق حماية اجوائهم بأية طريقة مناسبة، لافتا الى أن المقرات العسكرية تعرضت الى هجمات متكررة من الطائرات المسيرة.

واوضح عليوي ان المتهم الاول في هذه الهجمات هي اسرائيل داعيا الى ضرورة تقوية الدفاعات الجوية العراقية من خلال التعاقد مع ايران على انشاء منظومات قادرة على صد أي خرق لأراضيه.

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