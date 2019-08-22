الإعلام الأمني: القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في سامراء

2019/08/22 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في سامراء.

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