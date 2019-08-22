حماية للمنتج المحلي.. كوردستان توقف استيراد البندورة

2019/08/22 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كردستان 24) - أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان ايقاف استيراد البندورة، بعد مخاوف قوية أثارها المزارعون المحليون بشأن فشل السياسات الحكومية في حماية المنتجين المحليين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين حمه كريم للصحفيين في مؤتمر صحفي بأربيل ان "القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من 1 ايلول سبتمبر".

وتابع "تم اتخاذ القرار لحماية المنتجات المحلية من منافسة البندورة المستوردة"، مضيفًا أن وقف الاستيراد سيظل ساريا طالما أن إنتاج البندورة المحلي قادر على تلبية احتياجات المستهلكين المحليين.

وقال "في حالة انخفاض توافر المنتج المحلي من البندورة، وارتفاع الأسعار سنتخذ تدابير لضمان حماية حقوق المستهلكين أيضًا."

ودعا المزارعون مرارًا وتكرارًا في السنوات القليلة الماضية حكومة إقليم كوردستان إلى منع تدفق المنتجات الأجنبية التي يتم إنتاجها محليا، فيما أكدوا قدرتهم على تلبية احتياجات الطلب المحلي.

واشار كريم إلى أن الوزارة قد تصدر قرارات مماثلة فيما يتعلق باستيراد المنتجات الزراعية الأخرى، بشكل دائم على مدار العام، إذا تم تلبية احتياجات المستهلكين من قبل المنتجين المحليين.

ويقول خبراء اقتصاديون محليون ان الاراضي الصالحة للزراعة في كوردستان يمكن أن توفر فرصا زراعية واسعة.

واكدت حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في برنامج عملها على ضرورة دعم القطاع الزراعي وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاعي النفط والغاز فقط.

سوار أحمد

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