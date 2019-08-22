2019/08/22 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقا اندلع صباح اليوم، في مخزن للعطور وامتد الى محال تجارية قريبة منه في منطقة جميلة".واضاف، ان" الحريق تسبب باضرار مادية كبيرة واصابة احد منتسبي الدفاع المدني”، لافتا الى انه “حتى الان لاتزال فرق الدفاع المدني مستمرة في اخماده".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق بسوق جميلة واصابة منتسب في الدفاع المدني) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق بسوق جميلة واصابة منتسب في الدفاع المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).