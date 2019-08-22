ضبط مخدرات ومنشطات جنسية مسرطنة في شركة مدير مكتب

2019/08/22 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

عثرت لجنة مشتركة من قائممقامية واسايش أربيل على مخدرات ومنشطات جنسية مسرطنة تابعة لشركة "فنر" معدة لادخالها الى مدينة الموصل.





وقال مصدر مطلع

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