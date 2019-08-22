استئناف بابل توضح حقيقية الجثث المجهولة التي اثير الجدل حولها

2019/08/22 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية،اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة في بابل، لافتة إلى اتخاذ محاكم التحقيق الإجراءات القانونية بشأنها.

وقال رئيس المحكمة القاضي

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