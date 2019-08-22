بعد إزالة صورته.. ذوو شهيد يفتحون النار على مركز شرطة في ذي قار

2019/08/22 | 16:05

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بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر أمني، الخميس، بإقدام ذوي احد الشهداء الى مهاجمة مركز قضاء سوق الشيوخ، بعد رفع صورة ابنهم من أحدى الشوارع في سوق الشيوخ.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قائممقام سوق الشيوخ قام برفع صورة شهيد كانت موجودة على شارع مجاور للمركز، من أجل توسعة الشارع وإعادة فتحه، ما اثار حفيظة ذوي الشهيد، الأمر الذي ادى الى نزولهم الى مركز القضاء بأسلحتهم وإطلاق عدة عيارات نارية صوب المركز احتجاجا على رفع الصورة".

بغداد اليوم- ميسان

نظم العشرات من سائقي الشاحنات، اعتصاما مفتوحا في قضاء المجر، بمحافظة ميسان ، احتجاجا على اتاوات قالوا ان من اسموها بالجماعات المسلحة التابعة للاحزاب تفرضها عليهم.

وقال المعتصمون لـ(بغداد اليوم)، إن "جماعات مسلحة هاجمتهم

بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر أمني، الخميس (22 اب 2019)، بمقتل واصابة 5 اشخاص بسبب صراع على صهاريج نفطية شمالي محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا مصرعهما واصيب 3 اخرين، أحدهم بحالة خطيرة، نتيجة اشتباكات م

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير المالية فؤاد حسين، الخميس، 22 آب، 2019، قرب المباشرة بتوزيع قطع اراضي على مواطني محافظتي البصرة وواسط.

وقال الوزير في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا للبرنامج الحكومي اشرفت على اكما

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