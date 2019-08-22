خنفساء تُعيد شحنة بطاطا إيرانية في منفذ المنذرية

2019/08/22 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى اليوم الخميس عن إعادة أصدار ارسالية بطاطا مصابة بآفة زراعية {خنفساء بكلار اديو} الى الجانب الايراني.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها أن "إعادة الأصدار، جاءت بناء على تقرير شعبة الحجر الزراعي وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة.



يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.انتهى

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