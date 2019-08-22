لقاء ماكرون وظريف... هل تنجح فرنسا في التوسط بين أمريكا وإيران؟

2019/08/22 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رحلة جديدة للدبلوماسية الدولية تقودها فرنسا، للوساطة بين أمريكا وإيران في ملف الاتفاق النووي المشتعل منذ فترة طويلة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيلتقي بممثلين عن إيران خلال الساعات المقبلة؛ لبحث مقترحات إنقاذ الاتفاق النووي، وكشفت وكالات الأنباء الإيرانية عن لقاء مرتقب سيجمع بين ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باريس الجمعة.وأعلن ظريف، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015.وتحوم الشكوك حول إمكانية نجاح فرنسا في التوسط بين إيران وأمريكا فيما يخص الاتفاق النووي، خصوصا بعد الخلافات الأخيرة بين باريس وواشنطن.وساطة فرنسيةوقبيل انطلاق أعمال قمة "مجموعة السبع"، في بياريتز، سيعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لحماية الاتفاق النووي.وقال ماكرون للصحفيين المعتمدين لدى الرئاسة: "سألتقي في الساعات المقبلة الإيرانيين، في محاولة لاقتراح بعض الأمور"، وأضاف: "سبق أن اقترحت على إيران الإعفاء من بعض العقوبات أو آلية للتعويض".ويأتي الإعلان الفرنسي ليؤكد تصريحات سابقة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ذكر فيها أنه سيزور العاصمة الفرنسية قبل "قمة السبع".وأعلن ظريف، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015.وذكرت وكالة "رويترز"، أن ظريف أضاف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية: "هناك مقترحات على الطاولة...



وسنعمل عليها".وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل" في مقابل الامتثال التام للاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.وأضاف ظريف في كلمة له أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في النرويج: "إن عهد الجمهورية الإسلامية هو العهد الوحيد الذي لم ينقص فيه من أرض إيران شبر واحد لأن هذا العهد هو عهد الشعب"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.انتهى

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