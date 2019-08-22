نائب: هدر للمال العام وإخفاقات في وزارتي النفط والكهرباء

2019/08/22 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي ، الخميس، وزيري النفط والكهرباء بالتسبب في هدر المال العام داخل وزارتهما.وقال العقابي لـ/المعلومة/ إن “إخفاقات وهدر للمال العام وتراجع في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وزارتي النفط والكهرباء”، مشيرا أن “أداء وزيري النفط ثامر الغضبان والكهرباء لؤي الخطيب ضعيف ولا يرتقي لمستوى […]

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