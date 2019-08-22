مؤسسة شهداء الانبار تفتتح بناية جديدة لتسهيل معاملات ذوي الضحايا – تقرير

2019/08/22 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوضع حد لكل معاناة المتضررين وضمان سرعة انجاز معاملات ذوي الضحايا في مؤسسة الشهداء وتقاعد الانبار تم افتتاح بناية جديد لاستقبالهم.

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