2019/08/22 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (34) متهما بقضايا مختلفة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “حصيلة سلسلة عمليات تفتيش وتحري نفذتها قوات الشرطة بمختلف التشكيلات لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من محافظة بابل، اسفرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 34 متهما بقضايا مختلفة في بابل وكالة خطوة برس.

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