اشادة بموقف العراق الرافض لمشاركة إسرائيل بتأمين الملاحة في الخليج – تقرير

2019/08/22 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد العراق مرة اخرى موقفه الرافض للتطبيع مع اسرائيل من خلال عدم قبوله مشاركة الاخيرة تأمين مرور السفن في مياه الخليج ومضيق هرمز من الاعتداءات الإيراني.

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