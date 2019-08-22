القبض على ارهابي يعمل بولاية سامراء

2019/08/22 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد..اعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الخميس، اعتقال ارهابي كان يعمل بولاية سامراء ضمن تنظيم داعش الارهابي.وقالت الخلية في بيان تلقت/بدر نيوز/نسخة منه، انه”من خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على احد قادة داعش الإرهابي في سامراء والمطلوب وفق احكام الفقرة 4/ […]

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