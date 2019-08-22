مواجهة عراقية يشهدها الدوري السويدي

2019/08/22 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد_اوربرو

احتضن ملعب اوربرو في مملكة السويد لقاء ناديي اوربرو وهاكن ضمن مباريات الدوري السويدي الممتاز وقد حظيت المباراة بمتابعة من قبل وسائل الإعلام العراقية بسبب تواجد لاعب عراقي على ارض الميدان لكل فريق فأرتدي ياسر قاسم قميص اصحاب الأرض بينما نافسه زميلة في منتخب العراق احمد ياسين مع هاكن ولم تقتصر المتابعة على الاعلام العراقي فحسب بل سبق وان تحدثت بعض الصحف والمواقع السويدية عن تلك المواجهة وتحديداً بسبب المواجهة بين زميلين ارتدى قميص منتخب العراق بالإضافة إلى مختلف التغريدات عبر شبكة التوتير وتعدى الأمر ليتواجد جمهور عراقي حضر من مختلف المدن السويدية داعماً ومؤزاراًً للاعبي العراق وقد قدم كل من احمد ياسين ( هاكن ) وياسر قاسم( اوربرو ) مستوى متميز كانوا من خلاله العلامة الفارقة في المباراة التي أنتهت بتفوق زملاء ياسين بهدفين لهدف وتجدر الإشارة إلى ان ياسر قاسم انتقل حديثاً إلى نادي اوربرو قادماً من محل إقامته في المملكة المتحدة بعد فترة تجاوزت السنة والنص ابتعد من خلالها عن الملاعب وعن ارتداء القميص الوطني لأسباب باتت مجهولة جراء ابتعاده ورفضه الإدلاء في حينها لوسائل الاعلام ويبدو من خلاله عودته الحالية انه عازم على استعادة مستواه المعهود وان يعاود تدريجياً الانضمام لصفوف منتخب العراق المقبل على الدخول في معترك التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس اسيا وكأس العالم 2022 في قطر

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